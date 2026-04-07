Fête du Printemps Anneyron Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Anneyron

Anneyron

Fête du Printemps Anneyron

Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Centre du village Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Notre fête annuelle met à l’honneur le développement durable valorisation des savoir-faire locaux, promotion de la consommation de proximité et du réemploi contre le gaspillage. Un succès croissant depuis 50 ans, avec plus de 4 000 visiteurs !

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Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Centre du village Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 51 11 feteduprintempsanneyron@gmail.com

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English :

Our annual festival puts the spotlight on sustainable development: showcasing local know-how, promoting local consumption and reuse to combat waste. A growing success over the past 50 years, with over 4,000 visitors!

L’événement Fête du Printemps Anneyron Anneyron a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche