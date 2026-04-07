Fête du Printemps Anneyron Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Anneyron
Fête du Printemps Anneyron Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Anneyron samedi 2 mai 2026.
Anneyron
Fête du Printemps Anneyron
Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Centre du village Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Notre fête annuelle met à l’honneur le développement durable valorisation des savoir-faire locaux, promotion de la consommation de proximité et du réemploi contre le gaspillage. Un succès croissant depuis 50 ans, avec plus de 4 000 visiteurs !
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Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Centre du village Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 51 11 feteduprintempsanneyron@gmail.com
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English :
Our annual festival puts the spotlight on sustainable development: showcasing local know-how, promoting local consumption and reuse to combat waste. A growing success over the past 50 years, with over 4,000 visitors!
L’événement Fête du Printemps Anneyron Anneyron a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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