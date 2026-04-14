Exposition artistique d’exception Château de Larnage Anneyron

Anneyron

Exposition artistique d’exception

Château de Larnage 16 rue Ernest Durand Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Cette rencontre artistique promet un véritable voyage sensoriel, entre matière, mémoire et émotion. Une occasion rare de découvrir des créations originales portées par des artistes engagés dans des pratiques authentiques et contemporaines.

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Château de Larnage 16 rue Ernest Durand Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lafeeescargot@gmail.com

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English :

This artistic encounter promises a true sensory voyage, between matter, memory and emotion. A rare opportunity to discover original creations by artists committed to authentic, contemporary practices.

L’événement Exposition artistique d’exception Anneyron a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche