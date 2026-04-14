Exposition artistique d’exception Château de Larnage Anneyron
Exposition artistique d’exception Château de Larnage Anneyron vendredi 8 mai 2026.
Anneyron
Exposition artistique d’exception
Château de Larnage 16 rue Ernest Durand Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Cette rencontre artistique promet un véritable voyage sensoriel, entre matière, mémoire et émotion. Une occasion rare de découvrir des créations originales portées par des artistes engagés dans des pratiques authentiques et contemporaines.
.
Château de Larnage 16 rue Ernest Durand Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lafeeescargot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This artistic encounter promises a true sensory voyage, between matter, memory and emotion. A rare opportunity to discover original creations by artists committed to authentic, contemporary practices.
L’événement Exposition artistique d’exception Anneyron a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Anneyron (Drôme)
- Pistes cyclables temporaires jusqu’à l’école de Montgailhard, Montgailhard 09330, Anneyron 1 mai 2026
- Chasse aux papillons petites jambes Anneyron Drôme 1 mai 2026
- La chasse aux papillons Anneyron Drôme 1 mai 2026
- Autour de Mantaille Anneyron Drôme 1 mai 2026
- Fête du Printemps Anneyron Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Anneyron 2 mai 2026