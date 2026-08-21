Conférence au Saint-Mont par Charles Kreamer, Site du Saint-Mont, Saint-Amé

Informations pratiques

Conférence au Saint-Mont par Charles Kreamer Dimanche 20 septembre, 14h00 Site du Saint-Mont Vosges

Accès par chemin de Randonnée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Archéologue passionné, Charles Kreamer vous invite à découvrir le riche passé du Saint-Mont. En s’appuyant sur les recherches archéologiques menées sur ce site emblématique, il retracera les grandes étapes de son occupation et mettra en lumière les découvertes qui permettent aujourd’hui de mieux comprendre son évolution au fil des siècles.

Site du Saint-Mont Le Saint-Mont, 88120 Saint Amé Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est 03 29 61 20 18 http://www.saint-ame.fr L’ancien mont Habend, nommé ensuite le Saint-Mont, surplombe la ville de Remiremont et s’étend sur les communes de Saint-Amé et Saint-Étienne-lès-Remiremont. Le sommet a toujours été un lieu cultuel. C’est à cet endroit que saint Amé et saint Romary fondent un monastère colombaniste féminin vers 620. Il comprend alors deux basiliques, Saint-Pierre et Sainte-Marie, et une cellule pour accueillir les lépreuses. Le monastère, en se translatant en 818 dans la vallée, donne son nom à Remiremont. Le site, occupé par intermittence et par différents ordres à partir du XIe siècle, subira des incendies et sera toujours rebâti jusqu’aux temps révolutionnaires où le prieuré sera supprimé, puis rasé en 1819. Une chapelle est édifiée en 1852, consacrée en 1901, renouant avec la tradition cultuelle du Saint-Mont.

Archéologue passionné, Charles Kreamer vous invite à découvrir le riche passé du Saint-Mont. En s’appuyant sur les recherches archéologiques menées sur ce site emblématique, il retracera les grandes…

©Office de Tourisme Remiremont Plombières