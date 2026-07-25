Informations pratiques

Saint-Amé

Journées Européennes du Patrimoine: conférence au Saint-Mont par Charles Kreamer

Route de Saint-Romary Saint-Amé Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Archéologue passionné, Charles Kreamer vous invite à découvrir le riche passé du Saint-Mont. En s’appuyant sur les recherches archéologiques menées sur ce site emblématique, il retracera les grandes étapes de son occupation et mettra en lumière les découvertes qui permettent aujourd’hui de mieux comprendre son évolution au fil des siècles.Tout public

0 .

Route de Saint-Romary Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charles Kreamer, a passionate archaeologist, invites you to discover the rich history of Saint-Mont. Drawing on archaeological research conducted at this iconic site, he will trace the major stages of its occupation and highlight the discoveries that today allow us to better understand its evolution over the centuries.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: conférence au Saint-Mont par Charles Kreamer Saint-Amé a été mis à jour le 2026-07-25 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME