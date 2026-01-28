Conférence Au temps du prince de Lavau, les pôles de pouvoir celtique entre Seine et Saône Troyes

Conférence Au temps du prince de Lavau, les pôles de pouvoir celtique entre Seine et Saône

Espace Argence Troyes

2026-03-17

2026-03-17

Fouillée par l’Inrap en 2014-2015, la tombe de Lavau apparaît comme l‘une des manifestations les plus spectaculaires du phénomène princier au tournant des âges du Fer. Disposé au cœur d’un vaste monument, propice à des funérailles grandioses, dignes d’un personnage du plus haut rang, le prince meurt vers 450 avant notre ère. Régnait-il sur un royaume archaïque ? Cet ensemble exceptionnel interroge l’existence, dans la vallée de la Seine et au niveau de la ville actuelle, d’un pôle de pouvoir. Plus en amont sur le fleuve, le pôle fortifié de Vix illustre, dans une configuration spectaculaire mais toute différente, une autre de ces résidences princières. D’autres indices, essaimés dans ce vaste espace d’interfluve connectant la plaine de Saône au Bassin parisien, permettent d’identifier des pôles secondaires et des zones carrefours, marqués de la présence d’une élite. Ces multiples pôles de pouvoir semblent tirer profit d’une position privilégiée sur le réseau d’échanges à longue distance, reliant ce monde celtique au monde méditerranéen, grec et étrusque en particulier. Par sa position charnière entre Bourgogne et Champagne, au point de bascule du premier au second âge du Fer, le pôle princier de Troyes/Lavau permet aujourd’hui de réinterroger l’organisation territoriale du Bassin parisien, au prisme d’une trajectoire historique qui voit se forger sur la Seine de premiers états archaïques. .

Espace Argence Troyes 10000

