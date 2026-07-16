Conférence autour de la photographie, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Conférence autour de la photographie Dimanche 20 septembre, 13h30 Château de Ripaille Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Conférence autour de la photographie , présentée par Karadrone spécialiste en prise de vue aérienne et Stéphane Corcelle photographe naturaliste.

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

Conférence autour de la photographie , présentée par Karadrone spécialiste en prise de vue aérienne et Stéphane Corcelle photographe naturaliste.

©Fondation Ripaille