Conférence « Aux frontières de l’empire : un itinéraire possible dans l’Afrique romaine », Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Conférence « Aux frontières de l’empire : un itinéraire possible dans l’Afrique romaine » Mercredi 11 mars, 18h00 Bibliothèque régionale Bruno Salvadori

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T18:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T18:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:30:00+01:00

La conférence propose un itinéraire en image entre Lybie et Vallée du Nil. Les extraordinaires vestiges de l’empire en Afrique seront comparées avec celles d’Augusta Prætoria, dans un voyage virtuel dans le monde romain.

Conférence tenue par Cinzia Joris, archéoloque et divulgatrice.

Activité organisée par la bibliothèque régionale Bruno Salvadori

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori 2, Via torre del Lebbroso, Aosta Aoste 11100 Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « +390165274802 »}, {« type »: « email », « value »: « brao-cultura@regione.vda.it »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie