Conférence avec Stéphane Rémy, pasteur et aumônier militaire., Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Conférence avec Stéphane Rémy, pasteur et aumônier militaire. Samedi 19 septembre, 17h00 Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lors de cette conférence organisée dans l’espace Émilien-Frossard, Stéphane Rémy présentera l’état des connaissances sur la construction du temple de Bagnères-de-Bigorre.

Il évoquera également Émilien Frossard et les « pasteurs de montagne », ou « mountain pastors », à partir de l’ouvrage de William Stephen Gilly publié en 1832, en mémoire de Félix Neff, apôtre des Hautes-Alpes.

Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Avenue Prosper Nogues, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Lors de cette double conférence Au sein de l’espace Emilien Frossard, Stéphane Rémy discutera de:

©