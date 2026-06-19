Conférence Bernard Werber Marseille 8e Arrondissement
Conférence Bernard Werber Marseille 8e Arrondissement jeudi 20 août 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Conférence Bernard Werber
Jeudi 20 août 2026 de 18h30 à 21h. 160, avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 21:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Conférence avec l’écrivain Bernard Werber. Le célèbre auteur de la trilogie des Fourmis participe au Festival Les entretiens de l’été et vient présenter son dernier roman La Voix de l’arbre .
Conférence avec l’écrivain Bernard Werber. Le célèbre auteur de la trilogie des Fourmis participe au Festival Les entretiens de l’été et vient présenter à Marseille son dernier roman La Voix de l’arbre .
Inscription réservée aux abonnés du festival Les entretiens de l’été . Pour s’abonner, rendez-vous sur le site: https://my.weezevent.com/conference-bernard-werber
(Abonnement donnant accès aux conférences du festival les entretiens de l’été valable uniquement dans le cadre des conférences qui se déroulent à Marseille du 15 au 31 août 2026)
Lieu Collège Saint Joseph de Cluny L’entrée se fait par le 4, rue Daumier
Conférence suivie d’une séance de dédicaces .
160, avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 84 62 38 jero.levy@wanadoo.fr
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English :
Talk with author Bernard Werber. The famous author of the Ants trilogy is participating in the Les entretiens de l’été festival and will be presenting his latest novel: La Voix de l’arbre.
L’événement Conférence Bernard Werber Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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