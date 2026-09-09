Conférence Cartographie d’Aunis et Saintonge 2 000 ans de représentation Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Conférence Cartographie d’Aunis et Saintonge 2 000 ans de représentation

Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 17:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Conférence organisée par les Amis du Muséum de La Rochelle. Animé par Thierry Bouyer, géomètre retraité, spécialiste de la cartographie locale.

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Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

A lecture organized by the Friends of the La Rochelle Museum. Presented by Thierry Bouyer, a retired surveyor and specialist in local cartography.

L’événement Conférence Cartographie d’Aunis et Saintonge 2 000 ans de représentation La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Nous La Rochelle