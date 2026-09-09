Conférence Cartographie d’Aunis et Saintonge 2 000 ans de représentation Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle
mercredi 9 septembre 2026 · Muséum d'histoire naturelle Bibliothèque · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Conférence Cartographie d’Aunis et Saintonge 2 000 ans de représentation
Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Conférence organisée par les Amis du Muséum de La Rochelle. Animé par Thierry Bouyer, géomètre retraité, spécialiste de la cartographie locale.
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Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
A lecture organized by the Friends of the La Rochelle Museum. Presented by Thierry Bouyer, a retired surveyor and specialist in local cartography.
L’événement Conférence Cartographie d’Aunis et Saintonge 2 000 ans de représentation La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Nous La Rochelle
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