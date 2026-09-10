Conférence Cartographier le monde Entre science, représentation et pouvoir Place du Vieux Marché Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Conférence Cartographier le monde Entre science, représentation et pouvoir

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre de l’événement scientifique Sur les Épaules des Géants, dont la thématique de cette année est le paradoxe, cette conférence vous invite à porter un nouveau regard sur la cartographie. Comment représenter fidèlement le monde sur une surface plane ? Derrière chaque carte se cachent des choix, des partis pris et des enjeux qui dépassent la simple représentation du territoire.

À travers l’histoire de la cartographie, Fabrice Argounès, enseignant chercheur de l’Université de Rouen-Normandie, évoquera cette science au cœur d’un paradoxe permanent entre image et déformation du monde…

En écho à son dernier ouvrage, il exposera comment les méridiens, une des plus grandes aventures de l’humanité savante, ouvrent à une réflexion sur les paradoxes des prétentions scientifiques la représentation du monde, les enjeux des projections, les questions de domination, de métissage et de fabriques de normes. Le Havre, ville-monde par excellence, une des matrices d’une Normandie globale, n’est-elle pas le cadre idéal pour ce type de réflexion sur les représentations de l’espace et des rapports de force globaux ?

Durée 1h

Réservation obligatoire .

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Conférence Cartographier le monde Entre science, représentation et pouvoir

L’événement Conférence Cartographier le monde Entre science, représentation et pouvoir Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie