Conférence : « Castillon, 17 juillet 1453 », par Julien Adam, Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle

Informations pratiques

Conférence : « Castillon, 17 juillet 1453 », par Julien Adam 19 et 20 septembre Château de Castelnaud Dordogne

Tarifs réduits du billet d’entrée : 12,60€/adulte ; 6,30€/ enfant (10-17 ans) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le 17 juillet 1453 marque un tournant décisif dans l’histoire de France. Devant la place forte de Castillon, les troupes de Charles VII, commandées par Jean de Bueil et les frères Bureau et soutenues par les cavaliers de Pierre II, duc de Bretagne, affrontent une dernière fois les forces anglo-gasconnes dirigées par John Talbot, capitaine expérimenté mais vieillissant.

Cette ultime bataille, qui clôt la guerre de Cent Ans, voit la victoire incontestable de la cavalerie et de l’artillerie françaises, mettant ainsi un terme définitif à la suprématie de l’archerie anglaise.

À la lumière d’archives inédites et d’une enquête minutieuse menée sur le terrain des combats, Julien Adam propose de nouvelles perspectives sur la bataille de Castillon. Preuves à l’appui, l’auteur réfute point par point la version établie par les historiens modernes et reprise depuis plus d’un siècle sans mise à jour notable.

Cette conférence est l’occasion de renouveler nos connaissances sur cet événement historique majeur.

Château de Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle 24250 La Vignasse Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 30 00 http://www.castelnaud.com Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques en 1966, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.

Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple d’architecture militaire consacré à l’art de la guerre.

À l’intérieur, le musée présente une collection d’armures et d’armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée.

À l’extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d’impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

Le 17 juillet 1453 marque un tournant décisif dans l’Histoire de France. Devant la place forte de Castillon, soutenues par les cavaliers de Pierre II duc de Bretagne, les troupes de Charles VII par à…

©Rabouan