Visite guidée : « Les trésors du musée de la Guerre au Moyen Âge », Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle

Informations pratiques

Visite guidée : « Les trésors du musée de la Guerre au Moyen Âge » 19 et 20 septembre Château de Castelnaud Dordogne

Tarifs réduits du billet d’entrée : 12,60€/adulte ; 6,30€/ enfant (10-17 ans) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avec ses 520 m² d’espace d’exposition et plus de 300 pièces de collection, le musée de la Guerre au Moyen Âge est indissociable de l’identité du château qui l’abrite. Il conserve l’une des plus importantes collections privées françaises d’armes et d’armures anciennes.

Venez découvrir les trésors de cette collection exceptionnelle ainsi que les dernières acquisitions du musée.

Château de Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle 24250 La Vignasse Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 30 00 http://www.castelnaud.com Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques en 1966, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.

Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple d’architecture militaire consacré à l’art de la guerre.

À l’intérieur, le musée présente une collection d’armures et d’armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée.

À l’extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d’impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

Avec ses 520m2 d’espace d’exposition et plus de 300 pièces de collection, le musée de la guerre au Moyen Âge est indissociable de l’identité du château qui abrite en ses murs l’une des plus privées !…

©Arroyo