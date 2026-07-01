Visite guidée : « À l’assaut du château ! », Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle
samedi 19 septembre 2026 · Château de Castelnaud · Castelnaud-la-Chapelle
Informations pratiques
Visite guidée : « À l’assaut du château ! » 19 et 20 septembre Château de Castelnaud Dordogne
Tarifs réduits du billet d’entrée : 12,60€/adulte ; 6,30€/ enfant (10-17 ans) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Au cours de cette visite, le guide présente une architecture conçue pour résister aux attaques.
Dans la peau d’un assaillant, explorez les différentes techniques utilisées pour tenter de franchir les défenses et parvenir jusqu’au cœur de la forteresse.
Château de Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle 24250 La Vignasse Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 30 00 http://www.castelnaud.com Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques en 1966, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.
Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple d’architecture militaire consacré à l’art de la guerre.
À l’intérieur, le musée présente une collection d’armures et d’armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée.
À l’extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d’impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.
Au cours de cette visite, le guide brosse le portrait d’une architecture pensée pour résister en cas d’attaque. Dans la peau d’un assaillant, le visiteur explore les différentes techniques d’attaque…
©Saramito
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