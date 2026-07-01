Démonstration de tir au trébuchet, Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle

Informations pratiques

Démonstration de tir au trébuchet 19 et 20 septembre Château de Castelnaud Dordogne

Tarifs réduits du billet d’entrée : 12,60€/adulte ; 6,30€/ enfant (10-17 ans) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:20:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cette démonstration permet de comprendre concrètement le fonctionnement de la plus puissante machine de siège du Moyen Âge, grâce à une reproduction à l’échelle 1/3.

En découvrant sa portée et sa puissance, les visiteurs comprennent mieux les choix architecturaux adoptés pour protéger les châteaux forts.

Château de Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle 24250 La Vignasse Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 30 00 http://www.castelnaud.com Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques en 1966, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.

Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple d’architecture militaire consacré à l’art de la guerre.

À l’intérieur, le musée présente une collection d’armures et d’armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée.

À l’extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d’impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

Cette démonstration très concrète permet de comprendre le fonctionnement de la plus puissante machine de siège du Moyen Âge, avec une machine à l’échelle 1/3. C’est en prenant cette mesure que l’on !…

©arroyo