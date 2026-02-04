Conférence chantée à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage

Conférence chantée à La Bigaille

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre de la journée des luttes pour l’égalité des genres, La Bigaille vous propose une Rencontre Conférence chantée avec la compagnie Cie Minibus

.

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sung conference at La Bigaille

To mark Gender Equality Day, La Bigaille invites you to a Rencontre Conférence chantée with the Cie Minibus company

L’événement Conférence chantée à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes