Conférence chantée à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage
Conférence chantée à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage samedi 14 mars 2026.
Conférence chantée à La Bigaille
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Dans le cadre de la journée des luttes pour l’égalité des genres, La Bigaille vous propose une Rencontre Conférence chantée avec la compagnie Cie Minibus
.
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sung conference at La Bigaille
To mark Gender Equality Day, La Bigaille invites you to a Rencontre Conférence chantée with the Cie Minibus company
L’événement Conférence chantée à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes