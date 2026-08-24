Conférence chantée: amour, liberté, vérité ACCES Salle des fêtes Génissieux
mercredi 4 novembre 2026 · Salle des fêtes · Génissieux
Informations pratiques
Génissieux
Conférence chantée: amour, liberté, vérité ACCES
Salle des fêtes 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Si vous n’êtes pas adhérent, il y a 12 euros de frais d’adhésion à régler en plus.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 18:30:00
fin : 2026-11-04 20:30:00
Date(s) :
2026-11-04
Autour de Pierre Perret et de sa chanson Amour, liberté, vérité… plutôt qu’obéir , nous proposons une promenade en chansons sur ces thèmes en sollicitant également d’autres compositeurs.
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Salle des fêtes 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
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English :
Focusing on Pierre Perret and his song “%ABAmour, libert%E9, v%E9rit%E9… plut%F4r qu’ob%E9ir %BB,” we offer a musical journey exploring these themes, while also featuring works by other composers.
L’événement Conférence chantée: amour, liberté, vérité ACCES Génissieux a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme
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