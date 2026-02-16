Forum des associations Ensemble polyvalent Génissieux
Forum des associations Ensemble polyvalent Génissieux samedi 5 septembre 2026.
Génissieux
Forum des associations
Ensemble polyvalent 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer les associations et trouver votre activité de l’année 2026/2027
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Ensemble polyvalent 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 60 99 mairie@genissieux.fr
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English :
Come and meet the associations and find your activity for 2026/2027
L’événement Forum des associations Génissieux a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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