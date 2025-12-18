loto du basket route de Triors Génissieux

loto du basket

route de Triors Gymnase Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 14:00:00

fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Bon d’achat de 600E, voyages/excursions, Hifi, électroménager, jeux de société, charcuterie, lots de ravioles, …

.

route de Triors Gymnase Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

600E voucher, trips/excursions, Hifi, household appliances, board games, delicatessen, lots of ravioli, …

L’événement loto du basket Génissieux a été mis à jour le 2025-12-18 par Valence Romans Tourisme