Balade de l’herboriste Génissieux

Balade de l’herboriste

Départ du centre du village de Génissieux Génissieux Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Enfant accompagné jusqu’à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 13:30:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-04-27 2026-06-10

Découvrez les plantes sauvages du moment grâce aux balades de l’herboriste !

2h30 pour découvrir les merveilles de la Nature, la flore locale, et les jolis points de vue de Génissieux.



Balade accessible à tous dès 4 ans, sur les hauteurs de Génissieux.

.

Départ du centre du village de Génissieux Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 60 80

English : Balade de l’herboriste

Discover the wild plants of the moment with the herbalist’s walks!

2h30 to discover the wonders of nature, local flora and the beautiful views of Génissieux.



Accessible to all aged 4 and over, this walk takes you to the heights of Génissieux.

