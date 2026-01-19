Matinée et après-midi jeux de société Rue Simon Chopin Génissieux
Matinée et après-midi jeux de société Rue Simon Chopin Génissieux lundi 23 février 2026.
Matinée et après-midi jeux de société
Rue Simon Chopin Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux Drôme
Tarif : 1 – 1 – 5 EUR
Enfants de 6 à 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 17:30:00
fin : 2026-02-23 20:30:00
Date(s) :
2026-02-23 2026-03-28 2026-04-27 2026-05-23 2026-06-20
Venez nombreux avec vos jeux préférés ou pour en découvrir d’autres sur place !
Ouvert à tous, adhésion à l’année ou à la journée au Petit Troqué Timbré pour participer !
Ouvert à tous les âges
Rue Simon Chopin Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
English :
Come along with your favorite games, or discover new ones on the spot!
Open to all, join Le Petit Troqué Timbré for the year or the day to take part!
Open to all ages
L’événement Matinée et après-midi jeux de société Génissieux a été mis à jour le 2026-01-19 par Valence Romans Tourisme