Matinée et après-midi jeux de société Rue Simon Chopin Génissieux

Matinée et après-midi jeux de société

Tarif : 1 – 1 – 5 EUR

Enfants de 6 à 15 ans

Début : 2026-02-23 17:30:00

fin : 2026-02-23 20:30:00

2026-02-23 2026-03-28 2026-04-27 2026-05-23 2026-06-20

Venez nombreux avec vos jeux préférés ou pour en découvrir d’autres sur place !

Ouvert à tous, adhésion à l’année ou à la journée au Petit Troqué Timbré pour participer !



Ouvert à tous les âges

Rue Simon Chopin Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Come along with your favorite games, or discover new ones on the spot!

Open to all, join Le Petit Troqué Timbré for the year or the day to take part!



Open to all ages

