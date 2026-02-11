Jouer à peindre et à modeler Claire Driot Art Thérapeute Génissieux

Jouer à peindre et à modeler

Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-09-01

Le plaisir de peindre, librement, sans pression ni jugement, dans un espace contenant et à l’abri des regards extérieurs pour garder confiance en soir et en son tracé spontané.

.

Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 31 44 66 cdriot.art-therapie@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The pleasure of painting, freely, without pressure or judgement, in a contained space away from outside scrutiny, to maintain confidence in yourself and your spontaneous line.

L’événement Jouer à peindre et à modeler Génissieux a été mis à jour le 2025-07-09 par Valence Romans Tourisme