Jouer à peindre et à modeler Claire Driot Art Thérapeute Génissieux
Jouer à peindre et à modeler Claire Driot Art Thérapeute Génissieux mardi 1 septembre 2026.
Jouer à peindre et à modeler
Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-09-01
Le plaisir de peindre, librement, sans pression ni jugement, dans un espace contenant et à l’abri des regards extérieurs pour garder confiance en soir et en son tracé spontané.
.
Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 31 44 66 cdriot.art-therapie@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The pleasure of painting, freely, without pressure or judgement, in a contained space away from outside scrutiny, to maintain confidence in yourself and your spontaneous line.
L’événement Jouer à peindre et à modeler Génissieux a été mis à jour le 2025-07-09 par Valence Romans Tourisme