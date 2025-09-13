Conférence chantée Bergers et bergères Montcuq-en-Quercy-Blanc
vendredi 30 octobre 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Conférence chantée Bergers et bergères
6 place de la Halle aux grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Proposée par l'AMTP Quercy (Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy)
Proposée par l'AMTP Quercy (Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy).
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6 place de la Halle aux grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37
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English :
Proposed by AMTP Quercy (Association for Traditional Folk Music in Quercy)
L’événement Conférence chantée Bergers et bergères Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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