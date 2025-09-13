Informations pratiques

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Conférence chantée Bergers et bergères

6 place de la Halle aux grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Proposée par l'AMTP Quercy (Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy)

Proposée par l'AMTP Quercy (Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy).

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6 place de la Halle aux grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37

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English :

Proposed by AMTP Quercy (Association for Traditional Folk Music in Quercy)

L’événement Conférence chantée Bergers et bergères Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot