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Vernissage et exposition Reza Sarrafi Montcuq-en-Quercy-Blanc

Vernissage et exposition Reza Sarrafi Montcuq-en-Quercy-Blanc

Vernissage et exposition Reza Sarrafi Montcuq-en-Quercy-Blanc mardi 1 septembre 2026.

Adresse : 10 Allée des Platanes

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Vernissage et exposition Reza Sarrafi

10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-10-04 13:30:00

Date(s) :
2026-09-01 2026-09-04

Vernissage le 4 septembre à 18h30.

Vernissage le 4 septembre à 18h30.

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10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 37 67 49 43 

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English :

Opening September 4 at 6:30 p.m.

L’événement Vernissage et exposition Reza Sarrafi Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot

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