Festival La Rue des Enfants à Montcuq

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Depuis 2009, l’association Lézard de la Rue organise le festival La Rue des Enfants, festival des Arts de Rue de Montcuq

Depuis 2009, l’association Lézard de la Rue organise le festival La Rue des Enfants, festival des Arts de Rue de Montcuq . Aujourd’hui le festival est devenu un événement régional incontournable de la rentrée scolaire.

C’est une programmation riche et variée qui vous attend au pied de la tour et dans les rues et places du vieux village de Montcuq. Deux jours de fêtes en plein air, où des artistes aux talents multiples redoublent d’inventivité pour émerveiller le jeune public, et les familles présentes ! 40 spectacles de théâtre de rue, marionnettes et théâtre d’objet, clown, cirque, danse… et un concert le samedi soir sous le chapiteau du festival.

Entre les spectacles, les enfants auront le choix entre les ateliers cirque, les jeux en bois et les ateliers proposés par les associations du village (bricolage, lecture, jeux…), pendant que les adultes pourront apprécier les produits issus de l’agriculture locale à la buvette et au snack présents sur place.

Festival éco-responsable. .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie info@lezarddelarue.org

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English :

Since 2009, the Lézard de la Rue association has organized the La Rue des Enfants, Festival des Arts de Rue de Montcuq festival

L’événement Festival La Rue des Enfants à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Cahors Vallée du Lot