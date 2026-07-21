Informations pratiques

Pont-de-Veyle

Conférence Comment fonctionne un service de renseignement ?

2 rue de la verchère Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’association Histoire & Patrimoine propose une conférence le samedi 3 octobre, à 15h, en salle mairie annexe à Pont-de-Veyle, conférence donnée par Alain Ravoyard sur le thème Comment fonctionne un service de renseignement ?

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2 rue de la verchère Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 91 70 14 associationhetp@gmail.com

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English :

The Histoire & Patrimoine Association is hosting a lecture on Saturday, October 3, at 3:00 p.m. in the town hall annex in Pont-de-Veyle. The lecture, given by Alain Ravoyard, will focus on the topic “How Does an Intelligence Service Work?”

L’événement Conférence Comment fonctionne un service de renseignement ? Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle