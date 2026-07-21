Informations pratiques

Pont-de-Veyle

[Journées européennes du Patrimoine] sur le territoire de la communauté de communes de la Veyle

10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées ou libres des sites du territoire à (re) découvrir lors des Journées du Patrimoine églises, colombier, moulin, domaine des saveurs, et des animations….

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10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Guided or self-guided tours of local sites to (re)discover during Heritage Days: churches, a dovecote, a mill, a culinary estate, and activities….

L’événement [Journées européennes du Patrimoine] sur le territoire de la communauté de communes de la Veyle Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle