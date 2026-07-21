[Journées européennes du Patrimoine] sur le territoire de la communauté de communes de la Veyle Pont-de-Veyle
samedi 19 septembre 2026 · Pont-de-Veyle
Informations pratiques
Pont-de-Veyle
[Journées européennes du Patrimoine] sur le territoire de la communauté de communes de la Veyle
10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées ou libres des sites du territoire à (re) découvrir lors des Journées du Patrimoine églises, colombier, moulin, domaine des saveurs, et des animations….
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10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Guided or self-guided tours of local sites to (re)discover during Heritage Days: churches, a dovecote, a mill, a culinary estate, and activities….
L’événement [Journées européennes du Patrimoine] sur le territoire de la communauté de communes de la Veyle Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle