Conférence comprendre l’énergie qui nous anime La Grande École Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Conférence comprendre l’énergie qui nous anime

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

À la découverte de nos corps énergétiques et de l’énergie subtile.

Et si notre bien-être ne dépendait pas uniquement de notre corps physique ?

Lors de cette conférence, Maya Denize, professeure de Qi Gong sibérien, praticienne en médecine chinoise et shiatsu, vous propose de découvrir les mécanismes de l’énergie subtile et leur influence sur notre équilibre, notre vitalité et notre bien-être.

Que vous pratiquiez le Qi Gong, le Tai-Chi, le yoga ou la méditation, ou que vous soyez simplement curieux d’en apprendre davantage, cette conférence vous donnera des clés pour mieux comprendre votre fonctionnement énergétique et les liens entre votre énergie, votre environnement et votre état intérieur.

Une conférence accessible à tous, pour porter un nouveau regard sur soi et développer sa conscience énergétique.

Places limitées réservation obligatoire. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Conférence comprendre l’énergie qui nous anime

L’événement Conférence comprendre l’énergie qui nous anime Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie