Conférence consacrée à l’exploration lunaire par Nicolas Beck, Planétarium d’Epinal, Épinal

Conférence consacrée à l’exploration lunaire par Nicolas Beck Mardi 10 mars, 20h00 Planétarium d’Epinal Vosges

Gratuit, sur réservation

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

À l’occasion du lancement de la mission habitée Artemis 2, nous vous invitons à une conférence exceptionnelle de Nicolas Beck sur l’exploration de la Lune : anecdotes insolites, géologie lunaire, missions d’hier et projets de bases lunaires vous feront voir notre satellite autrement.

Nicolas Beck présentera son nouveau livre Petites histoires et grands déboires de l’exploration de la Lune (Delachaux & Niestlé, sortie le 6 mars 2026), puis un temps de dédicace sera proposé, en partenariat avec la librairie Quai des Mots d’Épinal.

Planétarium d’Epinal 31bis rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329350802 https://www.planetarium-epinal.com/ https://www.facebook.com/mjcbelleetoile/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 0329350802 »}]

