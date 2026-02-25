Le Musée Comme ma Poche Musée de l’Image Épinal

Le Musée Comme ma Poche

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:30:00

Date(s) :

2026-04-14

LE MUSÉE COMME MA POCHE, le rendez-vous des vacances pour les enfants ! Soit 3 demi-journées d’atelier par semaine pour créer et s’amuser autour de l’univers du graveur Frans Masereel! À chaque jour, son thème et sa technique

Les mardis (14 ou 21 avril). Dans ma tête

Mais que se cache-t-il dans ta tête ? Tes passions, un endroit que tu aimes, ton dessert favori, les personnes que tu apprécies ? En t’inspirant de l’affiche de l’exposition Frans Masereel, imagine des cartes à gratter qui dévoileront tes pensées…

Technique dessin et peinture

Les mercredis (15 ou 22 avril). Parmi les maisons

Fasciné par la ville, l’artiste Frans Masereel a réalisé des paysages remplis d’immeubles et d’usines… Et toi, à quoi ressemblerait ta ville imaginaire ? Grave et imprime les éléments qui composeront ton paysage !

Technique impression et découpage

Les jeudis (16 ou 23 avril). Sans un mot

Une histoire en noir et blanc, une succession d’images sans une seule parole ? C’est possible avec les romans graphiques inventés par Frans Masereel ! À ton tour, résume en 4 cases illustrées un conte populaire à la manière de l’artiste.

Technique dessin, impression et découpage

Infos pratiques Réservation obligatoire. Tarif 6,5€ demi-journée (4,5€ pour les Spinaliens). Les enfants (6-12 ans) peuvent participer à une, deux séances de leur choix ou même trois ! Les activités sont les mêmes d’une semaine à l’autre. Tout le matériel est fourni. Un goûter est offert. Une tenue adaptée au travail en atelier est à prévoir. Les places sont limitées à 12 personnes.Enfants

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 48 30

English :

LE MUSÉE COMME MA POCHE, the vacation event for kids! 3 half-day workshops a week to create and have fun around the world of engraver Frans Masereel! Each day has its own theme and technique:

Tuesdays (April 14 or 21). Inside my head

But what’s inside your head? Your passions, a place you love, your favorite dessert, people you like? Inspired by the poster for the Frans Masereel exhibition, create scratch cards that reveal your thoughts?

Technique: drawing and painting

Wednesdays (April 15 or 22). Among the houses

Fascinated by the city, artist Frans Masereel created landscapes filled with buildings and factories… What would your imaginary city look like? Engrave and print the elements that will make up your landscape!

Technique: printing and cutting

Thursdays (April 16 or 23). Without a word

A story in black and white, a succession of images without a single word? It’s possible with the graphic novels invented by Frans Masereel! Now it?s your turn to summarize a folk tale in 4 illustrated boxes, in the artist?s own way.

Technique: drawing, printing and cutting

Practical info: Booking essential. Price 6.5? half-day (4.5? for Spinaliens). Children (aged 6-12) can take part in one, two or even three sessions of their choice! Activities are the same from one week to the next. All equipment is provided. A snack is provided. Please dress appropriately for the workshop. Places are limited to 12 people.

