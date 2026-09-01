Conférence Construire des ponts, un chrétien en terre d’Islam Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy
mercredi 23 septembre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Conférence Construire des ponts, un chrétien en terre d’Islam
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 17:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Conférence de Christophe de Contenson accompagné par André de Bussy, ancien diplomate.
Ukraine et Pakistan, le chemin de la paix et du dialogue interculturel. Entrée libre.
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
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English :
Lecture by Christophe de Contenson, accompanied by André de Bussy, a former diplomat.
Ukraine and Pakistan: The Path to Peace and Intercultural Dialogue. Free admission.
L’événement Conférence Construire des ponts, un chrétien en terre d’Islam Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations
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