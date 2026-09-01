Conférence Construire des ponts, un chrétien en terre d’Islam Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

Informations pratiques

Vichy

Conférence Construire des ponts, un chrétien en terre d’Islam

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 17:00:00

fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Conférence de Christophe de Contenson accompagné par André de Bussy, ancien diplomate.

Ukraine et Pakistan, le chemin de la paix et du dialogue interculturel. Entrée libre.

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Lecture by Christophe de Contenson, accompanied by André de Bussy, a former diplomat.

Ukraine and Pakistan: The Path to Peace and Intercultural Dialogue. Free admission.

L’événement Conférence Construire des ponts, un chrétien en terre d’Islam Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations