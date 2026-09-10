Conférence création et restauration de vitraux Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
dimanche 20 septembre 2026 · Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Conférence création et restauration de vitraux
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Exposition Peindre la lumière
Pour les Journées du patrimoine, Virginie Leliepvre, conservatrice restauratrice de vitraux, vous présentera son métier au travers d’exemples de restauration de vitraux, de l’étude préalable à la repose en passant le nettoyage, la coloration, le masticage, etc. La conférence reviendra également sur la restauration des vitraux d’Albert et Maxime Echivard dans le cadre de l’exposition Peindre la lumière . .
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painting Light Exhibition
L’événement Conférence création et restauration de vitraux Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Bienvenue à la ferme – Cafés découverte 2026, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72), Le Mans 10 septembre 2026
- SARDAR La Salle des Concerts Le Mans 11 septembre 2026
- Wissam Le Mans 11 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI COMEDIE LE MANS Le Mans 12 septembre 2026
- Mensuelle du livre et du vinyle Entre les N° 52 et 63 Le Mans 12 septembre 2026