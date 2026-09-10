Conférence création et restauration de vitraux Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Conférence création et restauration de vitraux

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Exposition Peindre la lumière

Pour les Journées du patrimoine, Virginie Leliepvre, conservatrice restauratrice de vitraux, vous présentera son métier au travers d’exemples de restauration de vitraux, de l’étude préalable à la repose en passant le nettoyage, la coloration, le masticage, etc. La conférence reviendra également sur la restauration des vitraux d’Albert et Maxime Echivard dans le cadre de l’exposition Peindre la lumière . .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

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English :

Painting Light Exhibition

L’événement Conférence création et restauration de vitraux Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72