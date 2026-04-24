Valence-sur-Baïse

Conférence dans le cadre des Journées de l’Archéologie

Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse Gers

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vous avez rendez-vous avec votre histoire !

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec la classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

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Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie +33 5 31 00 45 75

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English :

You’ve got a date with your history!

Whether you’re a history buff or just curious, come with your family or your class and discover what goes on behind the scenes of heritage and archaeological research.

L’événement Conférence dans le cadre des Journées de l’Archéologie Valence-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-24 par Gers Armagnac