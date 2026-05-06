Abbaye de Flaran-17è Édition des Journées Européennes de l’Archéologie Valence-sur-Baïse
Abbaye de Flaran-17è Édition des Journées Européennes de l’Archéologie Valence-sur-Baïse dimanche 14 juin 2026.
Valence-sur-Baïse
Abbaye de Flaran-17è Édition des Journées Européennes de l’Archéologie
Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse Gers
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vous avez rendez-vous avec votre histoire !
Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec la classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.
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Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie +33 5 31 00 45 75
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English :
You’ve got a date with your history!
Whether you’re a history buff or just curious, come with your family or your class and discover what goes on behind the scenes of heritage and archaeological research.
L’événement Abbaye de Flaran-17è Édition des Journées Européennes de l’Archéologie Valence-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-06 par Gers Armagnac
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