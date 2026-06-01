Visite des jardins de l’abbaye de Flaran, Jardins de l’abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse

Visite des jardins de l’abbaye de Flaran 5 – 7 juin Jardins de l’abbaye de Flaran Gers

Plein tarif : 7 €.

Tarif réduit : 3,50 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’abbaye de Abbaye de Flaran, ce sont aussi trois hectares de parc et de jardins qui invitent à la promenade, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse.

Au cœur de l’enceinte monastique, le jardin, réaménagé au XVIIIᵉ siècle en jardin d’agrément à la française, accueille aujourd’hui un jardin d’inspiration médiévale installé près du pigeonnier. Évoquant les anciens jardins des moines, il se compose de plusieurs espaces complémentaires. Le jardin des simples, ou herbularius, rassemble dans des plessis de châtaignier des plantes médicinales autrefois utilisées par les religieux. À proximité, le potager ou hortus présente petits fruitiers, plantes maraîchères et vigne en échalas cultivés sur des plates-bandes. Une prairie fauchée une seule fois par an contribue également à préserver la biodiversité du site. Enfin, le verger, ou viridarium, complète cet ensemble inspiré des jardins monastiques d’autrefois.

À l’extérieur de l’abbaye, un vaste parc arboré accessible toute l’année permet de rejoindre le sentier de la Baïse. Aménagé par le Conseil départemental du Gers, ce chemin piétonnier relie le port de Valence-sur-Baïse à la base de loisirs de Gauge, à Condom, en passant notamment par la double écluse de Graziac.

Jardins de l’abbaye de Flaran 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05 31 00 45 75 http://www.abbayedeflaran.fr/ À l’abbaye de Flaran, à côté des bâtiments classés et des expositions, ce sont aussi 3 hectares de parc et jardins que vous pouvez découvrir, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse. Dans l’enceinte du site, le jardin monastique a été réaménagé au XVIIIe siècle en jardin d’agrément dit « à la française ». Depuis plusieurs années, une partie de celui-ci, à côté du pigeonnier, abrite un jardin d’inspiration médiévale. Évoquant l’ancien jardin des moines, il se compose de plusieurs parties. La plus importante constitue le jardin des simples ou herbularius qui abrite, dans des plessis de châtaigner, les plantes médicinales autrefois utilisées par les moines. En face de celle-ci, dans la zone potagère ou hortus, sont cultivés sur des plates-bandes des petits fruitiers, des plantes maraichères et de la vigne en échalas. La dernière partie est consacrée au verger ou viridarium.

Près du potager, une zone de prairie fauchée une fois par an permet de préserver la biodiversité du site qui accueille également ruches, hôtel à insectes et nichoirs. À proximité, le jardin école permet de développer des projets pédagogiques. Loin d’être figé, le jardin de l’abbaye de Flaran est aussi le lieu de nouveautés à découvrir !

À l’extérieur du site, un parc arboré est accessible toute l’année et donne accès au sentier de la Baïse. Aménagé par le Conseil Départemental du Gers, ce chemin piétonnier permet de relier d’un côté le port de Valence-sur-Baïse et de l’autre côté la base de loisirs de Gauge à Condom en passant par la double écluse de Graziac. Depuis d’Auch, N 124 puis D 930 et à la sortie de Valence-sur-Baïse, direction Cassaigne. Parking à proximité et animaux non admis.

À l’abbaye de Flaran, à côté des bâtiments classés et des expositions, ce sont aussi trois hectares de parc et jardins que vous pouvez (re)découvrir, dans un environnement naturel préservé en bord de…

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