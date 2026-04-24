Valence-sur-Baïse

Rendez-vous aux jardins Abbaye de Flaran

Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez ou redécouvrez les jardins cisterciens de l’Abbaye de Flaran pour les Rendez-vous aux jardins tout le week-end.

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Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie +33 5 31 00 45 75 flaranaccueil@gers.fr

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English :

Discover or rediscover the Cistercian gardens of Flaran Abbey for the Rendez-vous aux jardins all weekend long.

L’événement Rendez-vous aux jardins Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-24 par Gers Armagnac