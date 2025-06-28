Conférence dansée autour de l’histoire du hip-hop rue François Blaudez Épinal

Conférence dansée autour de l’histoire du hip-hop

Entrez dans la culture hip-hop !

Du bitume aux scènes internationales, le hip-hop est bien plus qu’un style musical ou une danse c’est une culture à part entière, vivante, vibrante, en perpétuelle évolution. Venez explorer son histoire, ses fondements, ses influences, ses codes… et ses perspectives d’avenir.

Invités surprises du monde hip-hop… Ils partageront leur expérience, leur vision, leur énergie. Un moment de découverte, d’échange et de transmission, ouvert à toutes et tous, passionné·es ou curieux·ses.

Conditions

Assister au spectacle Le lendemain d’hier

Tout public

Entrée libre sur inscriptionTout public

5 .

rue François Blaudez Théâtre d’Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

English :

Enter hip-hop culture!

From asphalt to international stages, hip-hop is much more than a musical style or a dance: it’s a culture in its own right, alive, vibrant and constantly evolving. Come and explore its history, its foundations, its influences, its codes… and its future prospects.

Surprise guests from the world of hip-hop? They’ll share their experience, their vision, their energy. A moment of discovery, exchange and transmission, open to all, whether passionate or curious.

Conditions :

To attend the show Le lendemain d?hier

Open to all

Free admission with registration

German :

Treten Sie ein in die Hip-Hop-Kultur!

Vom Asphalt bis zu den internationalen Bühnen ist Hip-Hop mehr als nur ein Musikstil oder ein Tanz: Es ist eine eigenständige, lebendige, vibrierende Kultur, die sich ständig weiterentwickelt. Erfahren Sie mehr über ihre Geschichte, ihre Grundlagen, ihre Einflüsse, ihre Codes und ihre Zukunftsperspektiven.

Überraschungsgäste aus der Hip-Hop-Welt? Sie werden ihre Erfahrungen, ihre Visionen und ihre Energie teilen. Ein Moment der Entdeckung, des Austauschs und der Weitergabe, offen für alle, ob leidenschaftlich oder neugierig.

Bedingungen:

Teilnahme an der Aufführung Le lendemain d’gestern

Alle Zuschauer

Freier Eintritt nach Anmeldung

Italiano :

Entrate nella cultura hip-hop!

Dall’asfalto ai palcoscenici internazionali, l’hip-hop è molto più di uno stile musicale o di una danza: è una cultura a sé stante, viva, vibrante e in continua evoluzione. Venite a scoprire la sua storia, le sue basi, le sue influenze, i suoi codici… e le sue prospettive future.

Ospiti a sorpresa dal mondo dell’hip-hop? Condivideranno la loro esperienza, la loro visione e la loro energia. Un momento di scoperta, scambio e trasmissione, aperto a tutti, appassionati o curiosi.

Condizioni:

Per assistere allo spettacolo Le lendemain d’hier

Aperto a tutti

Ingresso gratuito su iscrizione

Espanol :

¡Entre en la cultura del hip-hop!

Del asfalto a los escenarios internacionales, el hip-hop es mucho más que un estilo musical o un baile: es una cultura en sí misma, viva, vibrante y en constante evolución. Venga y explore su historia, sus fundamentos, sus influencias, sus códigos… y sus perspectivas de futuro.

¿Invitados sorpresa del mundo del hip-hop? Compartirán su experiencia, su visión y su energía. Es un momento de descubrimiento, intercambio y transmisión, abierto a todos, ya sean apasionados o curiosos.

Condiciones :

Para asistir al espectáculo Le lendemain d’hier

Abierto a todos

Entrada gratuita previa inscripción

