Conférence de choses avec Pierre Mifsud Aux Bains Douches Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Conférence de choses avec Pierre Mifsud

Aux Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

De sujet en sujet, de rebond en rebond, de Besançon au bison, Pierre Mifsud entraîne le public dans un voyage aussi drôle qu’inattendu. Sans jamais s’arrêter de parler, il partage ses réflexions, ses associations d’idées et son étonnement face au monde avec une énergie communicative.

Imaginée par l’auteur et metteur en scène François Gremaud, cette fausse conférence devient une véritable performance d’acteur. Entre humour, improvisation apparente et poésie du quotidien, le spectacle invite autant à rire qu’à réfléchir.

Une expérience théâtrale originale, surprenante et accessible à tous, qui promet de captiver les curieux comme les amateurs de spectacles vivants. .

Aux Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Conférence de choses avec Pierre Mifsud

L’événement Conférence de choses avec Pierre Mifsud Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD