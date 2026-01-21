Conférence de Gilles Bernheim

Maison Rachi Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Derrière la simplicité apparente des textes bibliques et talmudiques, Rachi propose une lecture profonde, critique et nuancée, offrant un véritable contre-récit aux interprétations fondamentalistes et ouvrant une réflexion philosophique et politique universelle.



>> Maître de cérémonie Raphaël Mezrahi



Entrée gratuite inscription obligatoire.



Une rencontre enrichissante, ouverte à tous. .

Maison Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 53 01 contact@rachi-troyes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence de Gilles Bernheim Troyes a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne