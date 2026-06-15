Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Éleveurs et biodiversité une coopération vertueuse au service du territoire des Coteaux Gascons Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Éleveurs et biodiversité une coopération vertueuse au service du territoire des Coteaux Gascons Saint-Martin-Labouval lundi 24 août 2026.
Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Éleveurs et biodiversité une coopération vertueuse au service du territoire des Coteaux Gascons
16 rue Principale Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Comme chaque année depuis plus de deux décennies, l’association Latitude devenue en 2016 Latitude Les Amis de Barbara Phillips a le grand plaisir de proposer à nouveau ses Rencontres estivales
Comme chaque année depuis plus de deux décennies, l’association Latitude devenue en 2016 Latitude Les Amis de Barbara Phillips a le grand plaisir de proposer à nouveau ses Rencontres estivales. Ces Rencontres culturelles estivales, gratuites, s’inscrivent dans la continuité de celles qu’avaient initiées, chez elle à La Toulzanie, la sociologue américaine Barbara Phillips décédée en mai 2017.
Chloé Larroque est chargée de mission agro écologie pour le LIFE Coteaux Gascons à l'ADASEA du Gers. La conférence sera suivie du pot de l'amitié offert par l'association.
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16 rue Principale Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net
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English :
As it has done every year for more than two decades, the association Latitude—which became Latitude: Friends of Barbara Phillips in 2016—is delighted to once again present its Summer Gatherings
L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Éleveurs et biodiversité une coopération vertueuse au service du territoire des Coteaux Gascons Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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