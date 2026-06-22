Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Prévention des arnaques sur internet Saint-Martin-Labouval lundi 31 août 2026.

Saint-Martin-Labouval

Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Prévention des arnaques sur internet

16 Rue Principale Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 21:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

Guillaume NATALI et Kristel THIRY, de l’entreprise Lot Conseil Services, sont dépanneurs informatiques auprès des particuliers et des professionnels

Guillaume NATALI et Kristel THIRY, de l’entreprise Lot Conseil Services, sont dépanneurs informatiques auprès des particuliers et des professionnels. Ils partageront leurs retours d’expérience au sujet de la cyber-malveillance sur internet.

À travers des exemples concrets et des situations réellement vécues, les arnaques suivantes seront abordées

hameçonnage ;

faux conseiller bancaire ;

faux support à assistance ;

spams ;

piratage de boîte e-mail.

Au cours de cet échange, des conseils seront donnés afin de se protéger de la cyber-malveillance, d’adopter les bons réflexes et de mieux prendre conscience de notre utilisation d’internet au quotidien.

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16 Rue Principale Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net

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English :

Guillaume NATALI and Kristel THIRY, from Lot Conseil Services, provide computer repair services to individuals and businesses

L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Prévention des arnaques sur internet Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot