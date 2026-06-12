Saint-Martin-Labouval

Festival d’Astronomie Vià Cosmos

Le col des lièvres Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Cet été, l’observatoire vous invite à deux jours d’immersion sous le ciel du Lot

Cet été, l’observatoire vous invite à deux jours d’immersion sous le ciel du Lot. Au programme animations, ateliers et rencontres autour de l’astronomie, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Observation du Soleil en journée

Découverte du ciel étoilé à la nuit tombée

Partage, science et émerveillement pour petits et grands

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Le col des lièvres Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 61 16 32 68 contact@astronomade.com

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English :

This summer, the observatory invites you to two days of immersion under the skies of the Lot

L’événement Festival d’Astronomie Vià Cosmos Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot