Festival d’Astronomie Vià Cosmos Saint-Martin-Labouval
Festival d’Astronomie Vià Cosmos Saint-Martin-Labouval vendredi 7 août 2026.
Saint-Martin-Labouval
Festival d’Astronomie Vià Cosmos
Le col des lièvres Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Cet été, l’observatoire vous invite à deux jours d’immersion sous le ciel du Lot
Cet été, l’observatoire vous invite à deux jours d’immersion sous le ciel du Lot. Au programme animations, ateliers et rencontres autour de l’astronomie, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
- Observation du Soleil en journée
- Découverte du ciel étoilé à la nuit tombée
- Partage, science et émerveillement pour petits et grands
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Le col des lièvres Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 61 16 32 68 contact@astronomade.com
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English :
This summer, the observatory invites you to two days of immersion under the skies of the Lot
L’événement Festival d’Astronomie Vià Cosmos Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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