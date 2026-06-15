Soirée astronomie à l’observatoire des causses du Quercy Saint-Martin-Labouval
Soirée astronomie à l’observatoire des causses du Quercy Saint-Martin-Labouval jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Martin-Labouval
Soirée astronomie à l’observatoire des causses du Quercy
Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 22:00:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16
Soirée d'observation du ciel étoilé triangle noir du Quercy en juillet, août, et septembre, découverte du ciel Noir du Quercy, lecture du ciel, observations au télescope et bien plus encore..
Soirée d'observation du ciel étoilé triangle noir du Quercy en juillet, août, et septembre, découverte du ciel Noir du Quercy, lecture du ciel, observations au télescope et bien plus encore… Plongez dans une aventure céleste inoubliable à l’Observatoire Astronomique des Causses du Quercy, lors des soirées d'observations en groupe à l'observatoire.
- Observations du ciel avec carte du ciel
- Observation du ciel en direct
- Observation dans le Grand télescope de l'observatoire
Que vous soyez novice ou amateur éclairé, nos soirées d’observations et événements thématiques vous offrent une expérience magique sous les étoiles.
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Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 61 16 32 68 contact@astronomade.com
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English :
Star-gazing evening at the Quercy Black Sky Triangle: in July, August, and September, explore the Quercy Black Sky, learn about the night sky, observe the stars through a telescope, and much more…
L’événement Soirée astronomie à l’observatoire des causses du Quercy Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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