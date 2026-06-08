Saison des Expositions à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval
Saison des Expositions à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Martin-Labouval
Saison des Expositions à la Salle Rouge
112 Grand’Place Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Durant les deux mois d’été, des artistes viennent à Saint-Martin-Labouval présenter leurs œuvres dans la Salle Rouge
Durant les deux mois d’été, des artistes viennent à Saint-Martin-Labouval présenter leurs œuvres dans la Salle Rouge. Cette salle municipale, anciennement l’épicerie du village, a été aménagée de façon à accueillir des expositions.
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112 Grand’Place Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie sallerouge.expo@gmail.com
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English :
During the two summer months, artists come to Saint-Martin-Labouval to present their work in the Salle Rouge
L’événement Saison des Expositions à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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