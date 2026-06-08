Saison des Expositions à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Martin-Labouval

Saison des Expositions à la Salle Rouge

112 Grand’Place Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Durant les deux mois d’été, des artistes viennent à Saint-Martin-Labouval présenter leurs œuvres dans la Salle Rouge

Durant les deux mois d’été, des artistes viennent à Saint-Martin-Labouval présenter leurs œuvres dans la Salle Rouge. Cette salle municipale, anciennement l’épicerie du village, a été aménagée de façon à accueillir des expositions.

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112 Grand’Place Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie sallerouge.expo@gmail.com

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English :

During the two summer months, artists come to Saint-Martin-Labouval to present their work in the Salle Rouge

L’événement Saison des Expositions à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot