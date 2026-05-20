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Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe Saint-Martin-Labouval

Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe Saint-Martin-Labouval

Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe Saint-Martin-Labouval lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 16 Rue Principale

Ville : 46330 Saint-Martin-Labouval

Département : Lot

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Martin-Labouval

Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe

16 Rue Principale Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Le photographe Alain Moeuf explore l'invisible

Le photographe Alain Moeuf explore l'invisible. La conférence sera suivie du pot de l'amitié offert par l'association.

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16 Rue Principale Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16  contact@latitudebarbara.net

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English :

Photographer Alain Moeuf explores the invisible

L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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