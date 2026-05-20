Saint-Martin-Labouval

Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe

16 Rue Principale Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Le photographe Alain Moeuf explore l'invisible

Le photographe Alain Moeuf explore l'invisible. La conférence sera suivie du pot de l'amitié offert par l'association.

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16 Rue Principale Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net

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English :

Photographer Alain Moeuf explores the invisible

L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot