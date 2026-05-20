Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe Saint-Martin-Labouval lundi 6 juillet 2026.
Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe
16 Rue Principale Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Le photographe Alain Moeuf explore l'invisible
Le photographe Alain Moeuf explore l'invisible. La conférence sera suivie du pot de l'amitié offert par l'association.
.
16 Rue Principale Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photographer Alain Moeuf explores the invisible
L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips l’invisible, inspiration pour le photographe Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Saint-Martin-Labouval (Lot)
- À Vélo pour nos fossiles Saint-Martin-Labouval 7 juin 2026
- Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Le Vietnam, modernité, histoire et tradition Saint-Martin-Labouval 20 juillet 2026
- Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips La chasse aux sorcières, une longue histoire Saint-Martin-Labouval 27 juillet 2026