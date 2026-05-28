Fête votive à Saint-Martin-Labouval Saint-Martin-Labouval
Fête votive à Saint-Martin-Labouval Saint-Martin-Labouval samedi 11 juillet 2026.
Saint-Martin-Labouval
Fête votive à Saint-Martin-Labouval
Le Bourg Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Repas avec Soirée DJ Mathieu , brocante, tripoux , jeux , véhicules anciens, auberge espagnole….
Repas avec Soirée DJ Mathieu , brocante, tripoux , jeux , véhicules anciens, auberge espagnole….
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Le Bourg Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 87 45 42 48 christophe.issaly@gmail.com
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English :
Dinner with DJ Mathieu, flea market, tripoux, games, vintage vehicles, Spanish inn?
L’événement Fête votive à Saint-Martin-Labouval Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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