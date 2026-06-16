Les fossiles des phosphatières à la loupe Atelier de tri des fossiles Saint-Martin-Labouval
Les fossiles des phosphatières à la loupe Atelier de tri des fossiles Saint-Martin-Labouval lundi 13 juillet 2026.
Saint-Martin-Labouval
Les fossiles des phosphatières à la loupe
Atelier de tri des fossiles
Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Glissez-vous dans la peau d’un.e paléontologue du Quercy et découvrez les fossiles des phosphatières
Glissez-vous dans la peau d’un.e paléontologue du Quercy et découvrez les fossiles des phosphatières. Rarement discernables à l’œil nu, la loupe binoculaire nous aidera à les déterminer. Rencontre immersive avec l’équipe de la Réserve naturelle géologique du Lot !
Événement en partenariat avec l’Association des Phosphatières du Quercy.
Inscription : www.billetweb.fr//causseries
.
Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie
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English :
Step into the shoes of a paleontologist from Quercy and discover the fossils in the phosphate mines
L’événement Les fossiles des phosphatières à la loupe
Atelier de tri des fossiles Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-16 par Pnr des Causses du Quercy
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