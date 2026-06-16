Les fossiles des phosphatières à la loupe Atelier de tri des fossiles Saint-Martin-Labouval lundi 13 juillet 2026.

Saint-Martin-Labouval

Les fossiles des phosphatières à la loupe

Atelier de tri des fossiles

Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Glissez-vous dans la peau d’un.e paléontologue du Quercy et découvrez les fossiles des phosphatières

Glissez-vous dans la peau d’un.e paléontologue du Quercy et découvrez les fossiles des phosphatières. Rarement discernables à l’œil nu, la loupe binoculaire nous aidera à les déterminer. Rencontre immersive avec l’équipe de la Réserve naturelle géologique du Lot !

Événement en partenariat avec l’Association des Phosphatières du Quercy.

Inscription : www.billetweb.fr//causseries

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Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie

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English :

Step into the shoes of a paleontologist from Quercy and discover the fossils in the phosphate mines

L’événement Les fossiles des phosphatières à la loupe

Atelier de tri des fossiles Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-16 par Pnr des Causses du Quercy