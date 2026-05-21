Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Le Vietnam, modernité, histoire et tradition Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Le Vietnam, modernité, histoire et tradition Saint-Martin-Labouval lundi 20 juillet 2026.
Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Le Vietnam, modernité, histoire et tradition
Place de l’église Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Christophe Wargny, universitaire et écrivain, s'est particulièrement intéressé aux anciennes colonies françaises, dont le Vietnam
Christophe Wargny, universitaire et écrivain, s'est particulièrement intéressé aux anciennes colonies françaises, dont le Vietnam. La conférence sera suivie d'une discussion et du pot de l'amitié, offert par l'association.
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Place de l’église Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net
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English :
Christophe Wargny, academic and writer, is particularly interested in former French colonies, including Vietnam
L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Le Vietnam, modernité, histoire et tradition Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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