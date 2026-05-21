Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips La chasse aux sorcières, une longue histoire Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips La chasse aux sorcières, une longue histoire Saint-Martin-Labouval lundi 27 juillet 2026.
Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips La chasse aux sorcières, une longue histoire
Place de l’église Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
François Bordes, archiviste-paléographe, inspecteur général honoraire des Patrimoines, il a travaillé depuis plus de quarante ans sur l'histoire de la sorcellerie
François Bordes, archiviste-paléographe, inspecteur général honoraire des Patrimoines, il a travaillé depuis plus de quarante ans sur l'histoire de la sorcellerie. Il répondra à vos questions à l'issue de la conférence qui sera suivie par le pot de l'amitié offert par l'association
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Place de l’église Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net
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English :
François Bordes, archivist and paleographer, Honorary General Inspector of Heritage, has worked for over forty years on the history of witchcraft
L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips La chasse aux sorcières, une longue histoire Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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