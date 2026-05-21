Saint-Martin-Labouval

Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips La chasse aux sorcières, une longue histoire

Place de l’église Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

François Bordes, archiviste-paléographe, inspecteur général honoraire des Patrimoines, il a travaillé depuis plus de quarante ans sur l'histoire de la sorcellerie

François Bordes, archiviste-paléographe, inspecteur général honoraire des Patrimoines, il a travaillé depuis plus de quarante ans sur l'histoire de la sorcellerie. Il répondra à vos questions à l'issue de la conférence qui sera suivie par le pot de l'amitié offert par l'association

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Place de l’église Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net

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English :

François Bordes, archivist and paleographer, Honorary General Inspector of Heritage, has worked for over forty years on the history of witchcraft

L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips La chasse aux sorcières, une longue histoire Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot