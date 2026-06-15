Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Portraits, Personnes, Personnages et acteurs en BD le cas Tintin Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Portraits, Personnes, Personnages et acteurs en BD le cas Tintin Saint-Martin-Labouval lundi 17 août 2026.
Saint-Martin-Labouval
Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Portraits, Personnes, Personnages et acteurs en BD le cas Tintin
16 rue Principale Saint-Martin-Labouval Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Comme chaque année depuis plus de deux décennies, l’association Latitude devenue en 2016 Latitude Les Amis de Barbara Phillips a le grand plaisir de proposer à nouveau ses Rencontres estivales
Comme chaque année depuis plus de deux décennies, l’association Latitude devenue en 2016 Latitude Les Amis de Barbara Phillips a le grand plaisir de proposer à nouveau ses Rencontres estivales. Ces Rencontres culturelles estivales, gratuites, s’inscrivent dans la continuité de celles qu’avaient initiées, chez elle à La Toulzanie, la sociologue américaine Barbara Phillips décédée en mai 2017.
Gilles Bellan, archéologue des temps modernes et contemporains et anthropologue de l’art explorera l'œuvre d’Hergé. La conférence sera suivie du pot de l'amitié offert par l'association.
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16 rue Principale Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net
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English :
As it has done every year for more than two decades, the association Latitude—which became Latitude: Friends of Barbara Phillips in 2016—is delighted to once again present its Summer Gatherings
L’événement Conférence de Latitude, les Amis de Barbara Phillips Portraits, Personnes, Personnages et acteurs en BD le cas Tintin Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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